Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebstahl im Bereich Wintzingerode

Eichsfeldkreis (ots)

Am Samstag um 12:00 Uhr stellte der Besitzer eines roten Lkw DAF fest, dass in der vergangenen Nacht unbekannte Täter ca. 300 Liter Diesel abzapften. Weiterhin entwendeten die Täter zwei Batterien vom o.g. Lkw und eine Werkzeugkiste mit verschiedenen Werkzeugen. Der Gesamtschaden wird derzeit mit 1000,- Euro beziffert. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Feldweg am Ortseingang von Wintzingerode aus Richtung Teistungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heilgenstadt 03606/6510 entgegen.

