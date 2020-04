Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht in Dingelstädt

Eichsfeldkreis (ots)

In der Nacht von Freitag 03.04.20 zu Samstag 04.04.20 wurde in Dingelstädt in der Geschwister-Scholl-Straße Höhe Hausnummer 25 ein parkender Pkw Opel Astra beschädigt. Anhand der Spurenlage blieb ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel hängen und beschädigte diesen. Der Geschädigte stellte den Schaden am Samstag fest und meldete ihn der Polizei. Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

