Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut unter Drogen am Steuer

Sondershausen (ots)

Ein 22jähriger Sondershäuser fiel den Beamten am gestrigen Freitag in Sondershausen auf, wie dieser seinen VW Golf im öffentlichen Verkehrsraum im Borntal führte. Den Beamten war der junge Mann kein Unbekannter, hatte er doch vorhergehend schon seinen Pkw unter der Einwirkung von Drogen gefahren. Und auch dieses Mal schlug der Vortest auf die Einnahme von chemischen Drogen sowie Cannabis an. Die Fahrt endete also, stattdessen musste der Herr zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sollte sich der Verdacht im Blut bestätigen, erwartet den jungen Mann neben der polizeilichen Anzeige nebst Strafe die Einschaltung der Fahrerlaubnisbehörde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell