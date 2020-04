Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Führerschein und unter Drogen aufgefahren

Bad Frankenhausen (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am gestrigen Freitag gegen 12:00 Uhr mittags im Bereich der Kyffhäuserstraße Ecke Bahnhofstraße. Auf einen Transporter, der an der Ampelkreuzung gerade im Anfahren befindlich war, fuhr eine 30jährige Frau mit ihrem Pkw Opel Vectra ungebremst auf. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Dame nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Drogentest verlief zudem positiv auf die Einnahme chemischer Drogen. Die Frau musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten, weiterhin wurde Strafanzeige erstattet.

