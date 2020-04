Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei stellt mehrere Verkehrsverstöße fest

Bad Langensalza (ots)

Mehrere Verstöße beging der Fahrer eines Mopedrollers am Donnerstagabend in Bad Langensalza. Der 33-Jährige war kurz vor 19 Uhr mit seinem Roller, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, in der Gutenbergstraße unterwegs. Die Polizisten stellten bei ihrer Kontrolle zudem fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und unter Drogeneinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab außerdem 1,2 Promille. Auch in Mühlhausen leiteten Polizisten Ermittlungsverfahren gegen einen Autofahrer ein. Der 44-Jährige befuhr in der vergangenen Nacht, gegen 1.45 Uhr, die Wendewehrstraße. Bei ihm besteht der Verdacht, dass es sich bei dem vorgezeigten Führerschein um eine Fälschung handelt und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Drogentest verlief bei ihm ebenfalls positiv.

