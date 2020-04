Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube abgebrannt

Greußen (ots)

In der vergangenen Nacht stand in Greußen, kurz nach 0 Uhr, eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Flammen. Die Kameraden Feuerwehr, die auch aus den umliegenden Ortschaften hinzugezogen wurden, hatten den Brand gegen 1.40 Uhr gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An der Gartenlaube und den beiden benachbarten Lauben entstand erheblicher Schaden. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

