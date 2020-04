Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mitarbeiter in Gemeinschaftsunterkunft angegriffen

Obermehler (ots)

Am Mittwochabend überstiegen zwei Männer kurz nach 18 Uhr den Zaun der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler. Als sie daraufhin von Mitarbeitern des Landratsamtes kontrolliert werden sollten, ergriff einer von ihnen die Flucht. Als ein Mitarbeiter ihn erneut ansprach, attackierte er ihn, bevor er in einem Pkw flüchtete. Der zweite Mann griff einen weiteren Mitarbeiter an und verweigerte es, sich auszuweisen. Die hinzugerufenen Polizisten fanden schließlich einen Ausweis bei ihm. Bei ihm handelt es sich um einen 18 Jahre alten Mann somalischer Herkunft. Gegen die beiden Männer wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell