Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto landet auf dem Dach - Beifahrerin verletzt

Menteroda (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich in Menteroda ein Unfall, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Der Fahrer eines Peugeot befuhr kurz nach 18.30 Uhr die Bergstraße. Als der 21-Jährige weiter in die Mühlhäuser Straße fahren wollte, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten VW eines 55-Jährigen. Dieser wollte von der Straße Unterdorf geradeaus weiter auf die Holzstraße fahren. Infolge der Kollision kippte der Peugeot auf das Dach, wo er schließlich zum Liegen kam. Die 19 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

