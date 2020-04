Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Nordhausen (ots)

Ein Dachdecker musste am Mittwoch, gegen 15 Uhr, in Nordhausen nach einem Arbeitsunfall mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 54-Jährige führte Arbeiten am Dach eines Reiterhofes aus, als er dabei etwa vier Meter in die Tiefe stürzte. Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

