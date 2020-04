LPI-NDH: Fahrzeug gestohlen

Landespolizeiinspektion Nordhausen

In der Nacht zu Mittwoch verschaffte sich ein Unbekannter widerrechtlich Zutritt auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Hesseröder Straße. Der Unbekannte entwendete am Morgen mehrere Schlüssel. Damit stahl er schließlich einen weißen Skoda Yeti, der in der angrenzenden Garage abgestellt war. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen NDH-HR62 angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des gestohlenen Skodas machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

