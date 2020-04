Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingeschaltete Herdplatte löst Küchenbrand aus

Nordhausen (ots)

Zu einem Wohnungsbrand wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwoch, gegen 10.30, Uhr in die Hohekreuzstraße gerufen. Dort hat eine Küche in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses Feuer gefangen. Der 56-jährige Bewohner konnte seine Wohnung unverletzt verlassen. Offenbar hat eine eingeschaltete Herdplatte zum Ausbruch des Feuers geführt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.

