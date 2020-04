Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Ebeleben (ots)

Am Dienstag wurde festgestellt, dass ein Zigarettenautomat in Ebeleben am Markt durch Unbekannte gesprengt wurde. Der Automat weist erhebliche Schäden auf. Ob der oder die Täter daraus etwas erbeutet haben, muss noch ermittelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wer hat Personen bemerkt, die sich an dem Automaten zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

