Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Garage im Verlobungsweg informiert. Der oder die Täter öffneten die Garage gewaltsam und stahlen aus dieser diverse Hausratsgegenstände, einen Fernseher und Gartenstühle. Der Wert der Beute beläuft sich auf insgesamt mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

