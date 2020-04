Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katze beschossen - Polizei sucht Zeugen

Grüningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Wochenende in Grüningen im Kyffhäuserkreis ereignet hat. Offenbar mit einem Luftgewehr haben bislang Unbekannte in der Ortschaft auf eine Freigänger-Katze geschossen. In Folge dessen musste bei einer Operation ein Auge des Tieres entfernt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist am vergangenen Wochenende, vom 28. März zum 29. März, eine Person aufgefallen, die mit einer Waffe hantierte oder sich sonst auffällig verhalten hat? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

