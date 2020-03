Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bus gegen Baum geprallt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bad Langensalza (ots)

Nach einem Unfall bei Bad Langensalza kam ein Busfahrer verletzt ins Krankenhaus. Er war am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, mit seinem Reisebus auf der Bundesstraße 84, Höhe Harthaus unterwegs, als er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. In weiterer Folge kam der Bus von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt Schnittverletzungen durch eine gesplitterte Scheibe. Der unbekannte Autofahrer, der auf die Fahrbahn des Busses geraten war, setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich aufgrund herumliegender Fahrzeugteile voll gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 25000 Euro.

