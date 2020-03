Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer kennt diese Betrüger?

Mühlhausen (ots)

Die Personen stehen im Verdacht, am Donnerstag, 12. Dezember 2019, in Mühlhausen mit einer EC-Karte widerrechtlich Bargeld abgehoben zu haben. Dabei erbeutete das Duo in einer Bankfiliale der Volksbank in der Wendewehrstraße einen vierstelligen Bargeldbetrag. Eine Überwachungskamera filmte die Tat. Wer kennt die Frau oder den Mann auf den Fotos oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

