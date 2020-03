Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Bluetooth-Lautsprecher und Mobiltelefone gestohlen

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Nacht löste gegen 1.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Darrweg der Alarm aus. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass Unbekannte gewaltsam in den Markt eingedrungen waren. Der oder die Täter zerstörten mehrere Glasvitrinen. Sie nahmen einen Bluetooth-Lautsprecher und mehrere Handys mit. Wem sind in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Marktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

