Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Verkehrsschild kollidiert und davon gefahren - Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

In Bad Langensalza ereignete sich am Sonntag eine Unfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr, kurz vor 15 Uhr, die Goethestraße. An der Zufahrt zum Parkplatz einer Therme kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Ein Zeuge beobachtete schließlich, wie zwei Personen aus dem verunfallten Fahrzeug ausstiegen, abgefallene Fahrzeugteile einsammelten und schließlich mit hoher Geschwindigkeit davon fuhren. Möglicherweise handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Mercedes. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

