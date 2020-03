Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Jugendherberge

Nordhausen (ots)

Am Sonntagabend versuchten Unbekannte, gewaltsam in eine Jugendherberge in der Parkallee einzudringen. Eine Fensterscheibe des Gebäudes wurde eingeworfen. Offensichtlich gelang es dem oder den Tätern nicht, das Gebäude zu betreten. Gegen 21 Uhr meldete sich ein Zeuge, der mehrere Personen vom Gelände flüchten sah. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

