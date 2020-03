Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenbahn touchiert Pkw

Nordhausen (ots)

Die Fahrerin eines Seat befuhr am Sonntag, gegen 14.45 Uhr, die Töpferstraße. Die 75-Jährige ordnete sich in die Linksabbiegerspur ein, um anschließend in die Stolberger Straße zu fahren. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug über die Fahrbahnmarkierung in den Bereich der Straßenbahnschienen. Die herannahende Straßenbahn, die von der Stolberger Straße in die Töpferstraße fuhr, touchierte den PKW beim Vorbeifahren seitlich. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 1500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

