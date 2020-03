Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrollen und Verstöße

Mühlhausen und Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

Im Unstrut-Hainich Kreis wurden auch während des zurückliegenden Wochenendes forciert Kontrollen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus durchgeführt. In großen Teilen des Landkreises wurde dabei festgestellt, dass sich die Bewohner an die entsprechenden gesetzlichen Regelungen hielten. Leider kam es auch zur Feststellung mehrerer Verstöße.

So wurden mehrfach größere Personengruppen in und um Mühlhausen festgestellt in denen Erwachsenen, und deren Kinder, ohne den Mindestabstand einzuhalten, gemeinsam unterwegs waren. Am Stausee Oppershausen musste eine Menschenmenge aufgefordert werden diesen zu verlassen. Ein Solarium im Stadtgebiet von Mühlhausen wurde der Weiterbetrieb untersagt, da sich mehrere Personen in diesem Aufhielten, bzw. die Solarien nutzten.

Gegen alle festgestellten Personen erfolgten Ordnungswidrigkeitenanzeigen!

