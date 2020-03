Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw gegen Apfelbaum

Großenehrich (ots)

Am Samstag, 28.03.2020, 11:30 Uhr verlor eine 57- jährige Nissanfahrerin auf der Landstraße 1041 zwischen Großenehrich und Wasserthaleben aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam erst nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr sie ein Stationszeichen und einen Leitpfosten, welche beschädigt worden sind. In der weiteren Folge zog die Fahrerin nach rechts an und fuhr letztlich gegen einen rechts neben der Fahrbahn stehenden Apfelbaum. Dieser wurde beschädigt. Der Sachschaden am Pkw wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

