Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuber entreißt Kind die Geldbörse, Kind verletzt sich dabei

Mühlhausen (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen wollte am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, im Bereich Am Ölgraben, Am Flachswasser ihr Bargeld zählen. Als sie ihr Portemonaise in die Hand nahm, näherte sich ein Unbekannter und entriss dem Kind die Geldbörse. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in Richtung Mittelstraße, Hollenbacher Landstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der Dieb mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, einer blauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Möglicherweise trug er eine Sonnenbrille. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Unbekannte entkommen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

