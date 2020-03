Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeugdiebe unterwegs

Bleicherode (ots)

Gleich zweimal schlugen Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Bleicherode zu. In der Löwentorstraße brachen der oder die Täter einen Keller auf und erbeuteten Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. Auch einen Akkuschrauber stahlen Unbekannte bei einem Einbruch in eine Garage in der Talstraße. Hierbei nahmen sie noch eine Kabeltrommel mit.

