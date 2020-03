Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hungrige Diebe gescheitert

Kirchheilingen (ots)

In der Nacht zum Freitag scheiterten Unbekannte beim Versuch einen Wurstautomaten in der Bahnhofstraße aufzubrechen. Der oder die Diebe probierten es am Geldschacht und an der Tür zur Warenschacht. Ohne Beute mussten sie den Automaten verlassen. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich.

