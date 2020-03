Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche ohne Erfolg

Bad Langensalza (ots)

Am Freitagmorgen informierte eine Hausbewohnerin die Polizei in Bad Langensalza über einen versuchten Einbruch in ihr Haus in der Hohe Straße. Die Frau hatte gegen 5 Uhr an der Haustür ein Knacken vernommen. Beim Nachschauen sah sie einen Mann mit Handschuhen, der an der Tür hantierte. Noch bevor die Polizei eintraf, war der Unbekannte verschwunden. An der Haustür stellten die Beamten Hebelspuren fest, die darauf schließen lassen, dass der unbekannte Mann versucht hatte, in das Haus einzudringen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Thamsbrücker Straße brachen Unbekannte am Donnerstagnachmittag in einen Keller ein und durchwühlten den Fahrradabstellraum. Außer dem Vorhängeschloss erbeuteten der oder die Täter aber nichts weiter.

