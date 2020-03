Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schuppen und Wohnwagen abgebrannt

Kalteneber (ots)

Ca. 1500 Euro Schaden richtete ein Feuer am Freitagmorgen in Kalteneber an. Gegen 5.30 Uhr standen auf einem Grundstück Hinter der Kirche ein Schuppen und ein Wohnwagen in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzte gab es nicht. Noch ist unklar, wie das Feuer ausgebrochen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen.

