Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keller - erneut das ziel von Einbrechern

Nordhausen (ots)

Immer wieder Kellereinbrüche. So auch in der Nacht zum Donnerstag in der Töpferstraße. Dort wurden sechs Keller gewaltsam geöffnet. Erbeutet haben der oder die Einbrecher allerdings nichts. Erst vor 14 Tagen hatten Einbrecher die Keller aufgebrochen. Zwischenzeitlich wurden neue Schlösser angebracht, die nun auch wieder ausgetauscht werden müssen.

