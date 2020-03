Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall sorgte für Verkehrsbehinderungen am Morgen, zwei Autofahrer wurden verletzt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 5 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem Golf den Neuen Weg in Werther. Beim Passieren der Kreuzung Halle-Kasseler-Straße in Richtung Hesserode kollidierte der Golf mit einem Skoda Octavia, dessen vorfahrtsberechtigte Fahrerin aus Richtung Nordhausen gefahren kam. Der 36-Jährige und die 52-jährige Fahrerin des Skoda verletzten sich leicht. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Gegen 6.30 Uhr war die Kreuzung wieder frei befahrbar.

