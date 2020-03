Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anwohner verhindern Automatenaufbruch

Heldrungen (ots)

Das Aufbrechen eines Zigarettenautomaten verhinderten in der Nacht zum Donnerstag zwei Anwohner in Oberheldrungen. Sie hatten gegen 1.30 Uhr zwei Jugendliche am Automaten in der Hauptstraße beobachtet und waren misstrauisch geworden. Als sie die Beiden ansprachen, ergriffen sie die Flucht. Die Anwohner verständigten die Polizei. Die Unbekannten hatten, vermutlich mit einer Flex, versucht, den Verschluss gewaltsam zu öffnen. An die Ware gelangten sie aber nicht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Jugendlichen waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Wollmützen.

