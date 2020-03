Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Landratsamt beschädigt

Nordhausen (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Nordhausen steht seit Dienstagabend in Verdacht, die Rufanlage der Eingangstür am Landratsamt beschädigt zu haben. Mitarbeiter hatten Teile der Anlage am Abend in einem Müllbehälter vor dem Amt aufgefunden und die Polizei verständigt. Die Ermittlungen vor Ort führten zu dem Verdächtigen, der sich noch am Nebeneingang aufhielt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

