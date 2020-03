Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld aus Bäckerei gestohlen

Mühlhausen (ots)

Einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro hinterließen Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in einer Bäckerei im Goetheweg. Sie brachen die Eingangstür und zwei Kassen auf. Mit Bargeld und einer Ladenkasse verschwanden die Diebe wieder. Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 2 Uhr. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 0301/4510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell