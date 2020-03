Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unvernunft bringt Ärger beim Einkaufen mit sich

Mühlhausen (ots)

Einer Frau missfielen am Dienstagabend die Hygieneregeln in einem Einkaufsmarkt in Mühlhausen. Sie widersetzte sich den Vorschriften. Das Personal verwies sie daraufhin des Ladens. Auch das gefiel der Frau nicht und sie weigerte sich, das Geschäft zu verlassen. Die Polizei sprach der 42-Jährigen wenig später einen Platzverweis aus. Bereits am Morgen war die Frau im Markt aufgefallen. Hier beleidigte sie das Personal.

