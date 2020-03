Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einschusslöcher geben Rätsel auf, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Wie bereits in den sozialen Netzwerken gemeldet, beschädigten am zurückliegenden Wochenende Unbekannte das Gebäude eines Fahrradladens in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Ein Mitarbeiter entdeckte am Montagmorgen mehrere Löcher im Glas der Eingangstür und an einem Fenster. Hierbei handelt es sich dem Anschein nach um Einschusslöcher. Noch ist unklar, wie die Löcher entstanden sind. Die Polizei geht von einer Luftdruckwaffe oder einer sogenannten Steinschleuder, einer Zwille, aus. Hierzu laufen derzeit die Ermittlungen. In unmittelbarer Nähe wies eine Baumaschine ein gleiches Loch auf. (siehe Pressemeldung vom 23. März) Ob es sich um eine gezielte Beschädigung gegen das Fahrradgeschäft handelt, ist noch offen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Wochenende im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße oder der Baustelle Grimmelallee aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

