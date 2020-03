Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb entkommen

Nordhausen (ots)

Am Montagabend, gegen 21 Uhr, gelang einem bislang unbekannten Mann mit gestohlenem Werkzeug die Flucht aus einem Supermarkt in der Halleschen Straße. Der Dieb packte seinen Rucksack mit dem Werkzeug, als er vom Personal erwischt wurde. Als er seinen Rucksack zeigen sollte, schrie er los und rannte aus dem Laden. Mit einem dunklen Mountainbike fuhr er davon. Der Unbekannte war ca. 25-30 Jahre alt, trug eine schwarze Jacke und schwarze Jeans. Er hatte kurzes, lichtes Haar. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell