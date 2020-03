Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer zerstört Schlafplatz

Ellrich (ots)

Ca. 2000 Euro Schaden richtete am Montagabend ein Feuer im Landkreis Nordhausen an. Kurz nach 22 Uhr stand ein sogenannter Schäferkarren auf einem eingezäunten Waldstück zwischen Appenrode und Werna in Flammen. Bei Eintreffen der Polizei hatten die Kameraden der Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Wer den Schlafplatz des Schäfers in Brand gesteckt hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

