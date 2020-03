Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radlader gestohlen, die Polizei sucht Zeugen

Oldisleben (ots)

Unbekannte verschafften sich am zurückliegenden Wochenende gewaltsam Zutritt auf das Gelände eines Agrarbetriebes in der Esperstedter Straße. Aus einer verschlossenen Lagerhalle stahlen sie einen Teleskopradlader Typ Merlo in Grün mit Schaufel. Noch ist unklar, wie der oder die Täter das Fahrzeug abtransportierten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, nutzten die Diebe den Kummelrainweg, um mit dem geklauten Radlader unerkannt zu verschwinden. Ob der Lader auf ein weiteres Fahrzeug aufgeladen wurde oder anderweitig abtransportiert wurde, ist unklar. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im Bereich des Betriebes, dem Kummelrainweg und der Kiesgrube, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 oder der Polizei in Sondershausen unter 03632/6610 zu melden. Der Schaden wird auf mindestens 50000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell