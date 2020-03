Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bagger beschädigt, Werkzeug gestohlen

Nordhausen (ots)

Unbekannte beschädigten am Wochenende einen abgestellten Bagger auf einer Baustelle in der Grimmelallee. Der oder die Täter zerstörten eine Scheibe aus Sicherheitsglas. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich. Auf Werkzeug hatten es Einbrecher am Wochenende in einer Firma in der Betonstraße in Sundhausen abgesehen. Sie brachen eine Tür auf und ließen einen Trennschleifer mitgehen. Der Schaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt.

