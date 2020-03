Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Baufirma und in eine Gartenlaube.

Eichsfeld (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag brachen bislang unbekannte Täter in die Büroräume eines Bauunternehmens in Silberhausen am Bahnhof ein. Da außer Aktenordnern dort nichts zu holen war, mussten sich der oder die Täter mit der Kaffeekasse der Angestellten begnügen. Dafür richteten sie erheblichen Schaden an mehreren Fenstern und Türen an. Da das Bauunternehmen sehr abgelegen liegt, wird um Hinweise zu Personenbewegungen in dem Bereich gebeten.

Weiterhin wurde in eine Gartenlaube in Jützenbach in der Himmeltalstraße eingebrochen. Dort entwendeten die Täter eine Kiste Bier, Benzin und ein Schloss. Auch hier wurde eine Tür beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell