Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen

Bad Tennstedt (ots)

Einbrecher suchten in der Nacht zum Freitag eine Lagerhalle des Bauhofes im Rähmen heim. Durch ein Fenster verschafften sich der oder die Täter Zutritt in die Halle. Sie nahmen einen Akkuschrauber und eine Kettensäge an sich und verschwanden unerkannt. Ein Mitarbeiter entdeckte am Freitagmorgen den Einbruch. Der Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

