Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash nach Vorfahrtsverstoß

Menteroda (ots)

In der Bergstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Autofahrer wollte von der Mühlhäuser Straße kommend in Richtung Bergstraße fahren. An der Kreuzung zum Unterdorf kollidierte der Mann mit einem vorfahrtsberechtigten Toyota, dessen 29-jähriger Fahrer in Richtung Mühlhäuser Straße unterwegs war. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

