Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken Unfall verursacht

Nordhausen (ots)

Ein 48-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, die Bielener Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Halleschen Straße fuhr der Mann mit seinem Golf auf den vor ihm haltenden Citroen auf. Ein Alkoholtest ergab bei dem Nordhäuser über 1,5 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme, seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. An den Autos entstand geringer Schaden, Verletzte gab es nicht.

