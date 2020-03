Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste in Bar erbeuten Bargeld und hinterlassen hohen Schaden

Nordhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in die Shishabar am Lohmarkt ein. Sie brachen zwei Spielautomaten und die Kasse auf. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe und fünf Flaschen hochprozentigen Schnaps entkamen die Einbrecher. Der Sachschaden wird auf über 6000 Euro geschätzt.

