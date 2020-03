Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenmöbel gestohlen

Leinefelde (ots)

Auf Gartenmöbel hatten es Diebe in der Nacht zum Donnerstag in Leinefelde abgesehen. Sie klauten vom Außengelände eines Möbelgeschäftes in der Kunertstraße fünf Klappstühle samt Klapptisch. Zuvor zerstörten sie zwei Vorhängeschlösser, mit denen die Möbel gesichert waren. Der Schaden wird auf ca. 240 Euro geschätzt.

