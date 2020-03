Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Beute entkommen, aber enormen Sachschaden hinterlassen

Sondershausen (ots)

Mindestens 4000 Euro Schaden hinterließen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag im Billardcafe und an den dortigen Automaten, in der Borntalstraße. Mit einem Fahrradständer zerstörten die Einbrecher ein Fenster und gelangten vermutlich so in das Cafe. Dort rissen sie an zwei Spielautomaten und einem Geldautomaten die Zähleinheiten und Geldboxen heraus. Erbeuten konnten die Einbrecher nichts, da die Automaten geöffnet und zuvor entleert worden waren. Durch das zerstörte Fenster verließen sie das Cafe wieder. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

