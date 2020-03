Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ertappten Garteneinbrechern gelang die Flucht

Nordhausen (ots)

Mit geklauten Wasserhähnen einer Gartendusche und weiteren Wasserhähnen verschwanden drei bislang Unbekannte aus der Gartenanlage An der Salza. Sie waren in der Nacht zum Mittwoch in die Gärten eingebrochen und hatten dort die Wasserhähne an sich genommen. Ein dritter Einbruch scheiterte. Hier erwischte sie der Garteninhaber. Ihnen gelang jedoch die Flucht, bevor die Polizei verständigt werden konnte.

