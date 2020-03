Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden nach Auffahrunfall, Autos nicht mehr fahrbereit

Bleicherode (ots)

Ein 53-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Mercedes am Mittwochnachmittag, gegen 15.10 Uhr, die Nordhäuser Straße in Richtung Ost. Als er verkehrsbedingt anhalten musste, konnte die dahinter fahrende 21-jährige Frau in ihrem VW Amarok nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Mercedes auf. Beide Autos wurden so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Personen kamen nicht zu Schaden.

