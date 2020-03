Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtiges Auto mit Unfallschäden und falschen Kennzeichen gibt Rätsel auf

Bad Langensalza (ots)

Ein Renault Laguna auf einem Feldweg an der Rückseite eines Firmengeländes beim alten Flugplatz weckte am Mittwochabend das Interesse eines Zeugen. Er hatte beobachtet, dass Unbekannte etwas in das Auto luden und dann verschwanden. Die alarmierten Polizisten überprüften das angebrachte Kennzeichen am Auto und stellten frische Unfallschäden fest. Die Kennzeichen gehörten nicht an den Renault. Die Beamten stellten sie sicher und erstatten Anzeige wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung. Nach Aussage des Zeugen und Sichtung eines Videos einer Überwachungskamera wurden die Beschädigungen am Renault absichtlich herbeigeführt. Autoteile konnten sichergestellt werden. Warum das Auto dort abgestellt und beschädigt wurde, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

