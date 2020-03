Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holztrailer stößt gegen Strommast und verursacht Stromabschaltung

Dietzenrode/Vatterode (ots)

Gefangen unter einem Strommast. So erging es einem Lkw Fahrer am Mittwoch im Eichsfeld. Der 54-Jährige befuhr am Mittag in Vatterode die Dorfstraße mit seinem Holztrailer. Hierbei stieß er mit dem Trailer einen Strommast um, der auf den Anhänger kippte. Da die Stromleitung bei dem Unfall nicht beschädigt wurde, war das sofortige Abschalten des Stromes notwendig, um das Forstfahrzeug bergen zu können. Verantwortliche des Energieversorgers eilten vor Ort und kümmerten sich um die Abschaltung des Stroms. Nach über 40 Minuten gelang es, das Unfallauto zu befreien. Verletzte gab es nicht. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

