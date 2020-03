Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unliebsame Gäste im Keller

Sondershausen (ots)

Werkzeug im Wert von mindestens 400 Euro erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in der Nacht von Montag, 16. März zum Dienstag, 17. März, in einen Keller im Hasenholzweg. Sie öffneten den Verschlag gewaltsam und nahmen einen Staubsauger und Bohrhammer mit. Ein weiterer Einbruchsversuch in einen Keller misslang.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell